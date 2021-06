La Nazionale di Roberto Mancini apre questi Europei di calcio itineranti all’Olimpico di Roma. Gli Azzurri si trovano davanti la Turchia di Hakan Calhanoglu, sulla carta la squadra più temibile del Gruppo A di cui fanno parte anche Svizzera e Galles. Tra gli undici scelti da Mancini per formare il suo 4-3-3 fuori Chiesa e Belotti, mentre in mezzo al campo viene confermato Locatelli al posto di un Verratti non ancora al top della condizione dopo il recente infortunio.

FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

A disposizione: Sirigu, Meret, Di Lorenzo, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Acerbi, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni.

Allenatore: Mancini

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu, Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz.

A disposizione: Gunok, Bayindir, Under, Tokoz, Antalyali, Kabak, Unal, Kokcu, Can Kahveci, Ayhan, Muldur, Dervisoglu.

Allenatore: Gunes.

LA DIRETTA

78′ – E SONO TRE. Giro palla al limite dell’area della Turchia, Immobile vede insigne che dalla sua mattonella, col destro, la mette sul secondo palo

65′ – L’ITALIA RADDOPPIA. Gran palla di Berardi per Spinazzola che conclude. Respinge Cakir, ma arriva il tap-in vincente di Ciro Immobile

57′ – Continua il forcing dell’Italia. La Turchia soffre e prova a colpire in contropiede con Under

53′ – ITALIA IN VANTAGGIO: Berardi salta un uomo in area, cross forte in mezzo e Demiral spinge la palla nella propria rete. Uno a zero

51′ – Jorginho perde una palla velenosa e scatena Under in contropiede. L’ex Roma conclude, ma Donnarumma blocca facilmente

45′ – Inizia il secondo tempo: un cambio a testa per le due squadre. Per l’Italia, fuori Florenzi e dentro Di Lorenzo. La Turchia toglie Yazici e inserisce l’ex romanista Under.

45′ – Fine primo tempo.

44′ – L’Italia chiede un altro rigore: questa volta sul cross di Spinazzola il braccio del difensore è largo. Check del Var che, però, considera l’intervento regolare.

42′ – Palla in verticale su Immobile che si gira bene in area: destro che finisce tra le braccia di Cakir.

35′ – Prima occasione per la Turchia. Cross insidioso in area: Donnarumma respinge.

32′ – Altra buona azione dell’Italia. Insigne va sul fondo, cross in mezzo e colpo di testa di immobile: fuori di poco.

21′ – Grande parata di Cakir su colpo di testa di Chiellini. Palla deviata sopra la traversa.

20′ – L’Italia chiede un calcio di rigore: Immobile conclude da fuori area e la palla finisce sul braccio di un difensore turco che, però, è attaccato al corpo.

16′ – Prima vera occasione per l’Italia: bel triangolo tra Insigne e Berardi, il fantasista napoletano prova a chiudere sul secondo palo da dentro l’area di rigore. Palla fuori.

10′ – L’Italia ha in mano il gioco e pressa alta la Turchia che non riesce a impostare palla a terra.

2′ – Prima azione dell’Italia. Berardi lanciato sul fondo, la mette dentro per Immobile: rete esterna.

Calcio d’inizio