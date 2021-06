Un edificio di cinque piani in fase di demolizione nella città meridionale di Gwangju nella Corea del Sud è crollato e i suoi detriti sono caduti su un autobus uccidendo almeno nove persone che erano a bordo. Il video delle telecamere di sorveglianza hanno catturato l’esatto momento del tragico incidente. Le indagini della polizia coreana sono ancora in corso. Secondo le prime ricostruzioni, l’edificio che faceva parte di una struttura in demolizione è crollato all’improvviso. Il funzionario ha detto che tutti i lavoratori edili del cantiere sono stati evacuati prima del crollo.