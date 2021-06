“È stato un momento difficile per tutti quello della separazione con Casaleggio, sono contenta che si sia trovata la soluzione. Guardiamo avanti, ho piena fiducia in Conte e nel suo progetto, sono contenta che lo possa presentare presto”. Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino, a margine dell’inaugurazione delle nuove aule del Politecnico di Torino. “In questi giorni Giuseppe Conte è molto impegnato anche sulla parte che riguarda il ridisegno, e io dico per fortuna perché da mesi aspettavamo questo momento, non abbiamo avuto ancora una risposta definitiva ma ci stiamo lavorando. Speriamo di poter chiudere a breve la scelta del candidato sindaco o sindaca”, ha aggiunto