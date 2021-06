“Guglielmo Epifani lascia una grande esperienza e una grande testimonianza per quello che riguarda l’impegno civile, l’impegno sindacale e l’impegno politico. Ricordiamo anche una persona perbene di grande finezza intellettuale, la sua laurea in filosofia mi ha sempre incuriosito. Una grande persona, son qui a omaggiarlo” Queste le parole dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla camera ardente di Guglielmo Epifani a Roma. L’ex leader Cgil ed ex segretario Pd è morto ieri all’età di 71 anni