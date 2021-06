Fine di un’era per il Real Madrid. Sergio Ramos, capitano dei blancos e fra i giocatori più vincenti della sua storia, ha detto addio al club dopo 16 anni e 671 presenze. Neanche il ritorno in panchina di Carlo Ancelotti pare abbia convinto il campione spagnolo a restare a Madrid. Su di lui sono già piombate alcune delle maggiori squadre d’Europa, dal Paris Saint-Germain al Manchester City fino a un’ipotesi Juve girata per qualche ora. Eppure, il destino del difensore classe ’86 potrebbe essere quello di un clamoroso ritorno al Siviglia. Stando a quanto riportano i media spagnoli, Ramos, nato proprio in Andalusia e cresciuto nelle giovanili dei rojiblancos, avrebbe optato per una scelta di cuore, tornando così nella squadra di casa.