Floyd Mayweather è tornato. O forse non se ne è mai andato. A 44 anni, “The Money” torna sul ring, sfidato questa volta da Logan Paul, uno youtuber inglese che ha deciso di darsi alla boxe. Quattro anni dopo l’incontro show vinto contro l’irlandese Conor McGregor, Mayweather sarà protagonista di un evento boxe unico nel suo genere, a cominciare dai numeri dei due “pugili”. Mayweather, imbattuto da professionista, ha all’attivo 50 vittorie in altrettanti incontri, 27 per ko. Logan Paul solo uno, perso contro un’altra stella dei social, KSI.

Nonostante questo, il britannico, con oltre 19 milioni di follower su Instagram, 6 milioni su Twitter e oltre 22 e mezzo su YouTube, ha lanciato la sfida a Mayweather, che l’ha accettata. L’incontro-esibizione è previsto nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 giugno, all’interno dell’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida.