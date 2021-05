Compleanno. Renzi e Salvini domenica in una villa ai Castelli Romani per il 49º di Giampaolo, figlio di Antonio e editore di “Libero” e “Il Tempo”

C’è una “coincidenza”, definita dalla Procura di Verbania “significativa e singolare”. Dopo gli arresti per la strage di Stresa, c’è un’altra funivia ad aver chiuso frettolosamente: l’impianto Nostra Signora di Montallegro, in provincia di Genova. Il Comune di Rapallo, un paio di giorni fa, si è affrettato a comunicare che si tratta di una “manutenzione […]

L’ossimoro del centrodestra. Il pm anticamorra Catello Maresca, sotto scorta per le minacce di morte del clan dei Casalesi, candidato sindaco di Napoli a capo di una coalizione dove è un punto di riferimento, nell’ombra, la macchina dei consensi del senatore di Forza Italia, Luigi Cesaro, inseguito da inchieste e richieste di arresto per collusioni […]

“Per noi sopravvissuti delle stragi, o parenti dei morti, il percorso è sempre uguale: c’è l’attenzione del momento, spinta da morbosità, ma si esaurisce in fretta. E poi arriva l’isolamento”. I familiari di chi ha perso la vita sul lavoro o nelle tragedie avvenute in Italia negli ultimi decenni si sono riuniti in un gruppo […]

La serie TV

Un filo rosso che attraversa l’Emilia per quasi 25 anni. Dal 1997, l’anno in cui scoppiò il caso dei Diavoli della Bassa modenese, a oggi. Passando per Bibbiano, dove nel 2019 l’inchiesta Angeli e demoni ha messo in discussione il sistema degli affidi e il ruolo degli assistenti sociali. Dopo un podcast e un libro, […]