“Credo che la governance che ha costruito il Governo, che costruisce Draghi sia l’unica possibile in un governo di larghissima coalizione come questa. Una governance che, a geometria variabile, coinvolge tutti i ministri che di volta in volta sono necessariamente coinvolti e che allo stesso tempo assegna al Presidente del Consiglio, che è il baricentro di questo Governo, il ruolo di guida e garanzia. E credo che non si potesse fare altrimenti”. Lo ha detto a Sky TG24 il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, nel corso de ‘L’Ospite’.