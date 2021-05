È in continuo divenire la situazione della Partita del Cuore dopo il caso di Aurora Leone dei The Jackal. La partita si terrà stasera 25 maggio dalle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino e andrà in onda per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediasete precisamente su Canale 5, con la conduzione di Federica Panicucci e la telecronaca di Pierluigi Pardo mentre a bordo campo ci sarà Giorgia Rossi con diverse personalità di spicco del mondo dello spettacolo e non solo.

Tuttavia, da questa mattina ad ora già diversi protagonisti hanno dato forfait, tra cui Eros Ramazzotti, Andrea Mariano de I Negramaro e Albero Cazzola de Lo Stato Sociale e anche la presenza di Shade potrebbe essere a rischio. Di diverso avviso sembra invece Ermal Meta, che su Instagram ha detto: “Il primo istinto è stato quello di mettermi in macchina e andare via, lasciando il campo. Poi però mi sono ricordato di un discorso che ho fatto con qualcuno dell’Associazione. Lo scopo di questa partita è comprare un macchinario per i tumori. 100 mila euro in meno di raccolta sono 15 potenziali morti in più [..]”.

Ricordiamo infatti che prima di questa polemica tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, erano previsti: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e, come raccontato dalla stessa Aurora Leone, anche i The Jackal . Mentre per la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, erano previsti: Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random, l’ex interista Maicon e altri ospiti a sorpresa. Dopo le dimissioni del direttore della Nazionale Cantanti Gianluca Pacchini qualcuno cambierà idea? Non resta che attendere il fischio d’inizio.