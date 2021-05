Fine settimana maledetto per Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari non ha preso parte al Gran Premio di Montecarlo per dei problemi al semiasse riscontrati da parte dei meccanici dopo il giro di ricognizione. Nonostante il brutto incidente di ieri, il pilota monegasco era riuscito comunque ad ottenere la pole position, ma appena prima della gara una serie di problemi l’hanno costretto a una partenza dalla pit lane.

Ultimato il giro di ricognizione è arrivato l’avviso: niente partenza. Una vera e propria beffa per il beniamino di casa che raggiunto dai microfoni di SkySport non ha nascosto la sua tristezza “Avrò bisogno di qualche giorno per per star meglio, ma errori come questo succedono sempre. È così che funziona Monaco“. Un peccato per una Ferrari che ha dimostrato di essere arrivata a Montecarlo in gran forma, come dimostra la pole dello stesso Leclerc e i buoni tempi di Carlos Sainz.