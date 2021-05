Nella giornata di ieri 19 maggio, Gigi D’Alessio si è vaccinato contro il Covid all’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma e si è esibito con medici e infermieri sulle note di “Non mollare mai”. “Più che un vaccino è stata una festa. Grazie a tutto lo staff dello Spallanzani”, è la didascalia che accompagna il video pubblicato dal cantautore napoletano sul proprio profilo Instagram. 105mila visualizzazioni e più di 20mila like in meno di 24 ore oltre che numerosi commenti di persone comuni ma anche di vip come Simona Ventura che ha scritto: “Che bel messaggio”, oppure Sal Da Vinci: “Grande Bro”. Un video simbolico, colonna sonora di un Paese che riparte (anche) grazie alle vaccinazioni.