I sei gol in 26 presenze in Serie A a soli 21 anni non sono passati inosservati. Così, scorrendo la lista allargata degli Azzurri in lizza per diventare i protagonisti degli Europei di calcio di questa estate compare anche il nome di Giacomo Raspadori. Il ct Roberto Mancini, che ha rinnovato il proprio contratto con la federazione fino al 2026, non ha inserito però Jorginho ed Emerson Palmieri, due quasi certi del proprio posto nella spedizione europea itinerante, perché impegnati nella finale di Champions League.

Così il giovane bomber del Sassuolo farà parte dei 33, prima della scrematura a 26 del prossimo 31 maggio a Coverciano. Il tutto sarà poi certificato a Nyon entro le 24 dell’1 giugno, dieci giorni prima della sfida inaugurale contro la Turchia all’Olimpico. Ma intanto il 28 maggio (ore 20.45) sfiderà San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari per quello che sarà l’ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per il torneo. Il 24 maggio la squadra si radunerà al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula, dove da martedì 25 a giovedì 27 maggio sosterrà una seduta di allenamento al giorno per preparare l’amichevole con la nazionale sammarinese.

Dopo la gara, appuntamento al 31 maggio, in vista del match di venerdì 4 giugno (ore 20.45) allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna contro la Repubblica Ceca, nell’ultima amichevole prima dell’Europeo. Una partita che vedrà a disposizione di Mancini già i 26 che prenderanno parte alla spedizione europea.

L’ELENCO COMPLETO DEI PRE-CONVOCATI – Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).