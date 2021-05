Fratelli d’Italia supera il Pd, Giorgia Meloni alle spalle della Lega. E’ il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7. La Lega rimane il primo partito con il 21% (-0,3%). Fratelli d’Italia guadagna lo 0,4% e sale al 19,5%, superando il Pd che scivola dal 19,5% al 19,2%. Perde terreno anche il Movimento 5 Stelle, ora al 16,8% (-0,2%). Forza Italia cresce dello 0,3% e approda al 7%, mentre Azione cede lo 0,2% e ora vale il 3,5%. Sinistra Italiana è al 2,9%. Al 2% i Verdi, all’1,9% +Europa e all’1,8% Italia Viva.

Ecco le intenzioni di voto realizzate per @TgLa7 pic.twitter.com/mN5QBaw908 — SWG (@swg_research) May 17, 2021

Una rilevazione, quella di Swg, simile sotto certi aspetti a quella di Emg per Agorà del 13 maggio scorso. Anche in quel caso Fratelli d’Italia era dato come il secondo partito del Paese con il 18,5% dei consensi e a 3,7 punti di distanza dalla Lega (in crescita al 22,2%). Secondo Emg, seguivano il Movimento 5 stelle (18,4) e il Partito democratico (16,9%).