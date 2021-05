Matthew McConaughey con FqMagazine. L’attore premio Oscar ospite di Claudia Rossi e Ilaria Mauri per presentare la sua autobiografia “Greenlights – L’arte di correre in discesa”, pubblicata in Italia da Baldini & Castoldi. Un libro unico nel suo genere, che nasce come una raccolta dei diari, delle liste e degli appunti che Matthew McConaughey ha scritto e conservato negli ultimi 36 anni e che ha come filo conduttore la “teoria dei semafori verdi“, una filosofia di vita che lo ha guidato e accompagnato nel suo percorso di successo. Dai ricordi d’infanzia al legame speciale dei suoi genitori, dall’amore per la moglie Camila alla paternità, un desiderio che aveva sin dall’età di 8 anni, passando per la sua carriera a Hollywood e i progetti per il futuro: tanti i temi che sono affrontati nel corso dell’intervista.

Un ringraziamento speciale all’interprete Thea