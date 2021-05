Durante la cerimonia di presentazione dei David di Donatello 2021 in diretta su Rai 1 nella giornata di ieri 11 maggio, Monica Bellucci si è collegata direttamente con il Quirinale. L’affascinante attrice, icona di bellezza italiana nel mondo, ha sfoggiato un look decisamente insolito: capelli lunghi e biondo cenere. La presentatrice della serata, Geppi Cucciari, prima ha provato a trattenersi: “Non dico niente”, poi senza filtri: “Ringraziamo Ivana Spagna che seguo dai tempi di Easy Lady“. Il gelo. Lo stesso presidente Mattarella non sembra entusiasta della battuta dell’attrice comica. Come mai Monica Bellucci ha fatto questo drastico cambio look? L’attrice si trova a Sofia, sul set del film La befana vien di notte 2, diretto dalla regista Paola Randi, con tutta probabilità quindi il suo nuovo taglio è dovuto al personaggio che deve interpretare.

Ma non finisce qui, Geppi Cucciari è indomabile: “A proposito dei titoli di coda, vorrei ringraziare l’attuale affittuario di questo splendido monolocale.. Se la sua presidenza fosse un film sarebbe un kolossal: cinque presidenti del Consiglio in sei anni e mezzo, quattro giri di consultazioni, tre mandati esplorativi, migliaia di incontri, regali imbarazzanti dai leader stranieri. Tutto questo non svanirà come lacrime nella pioggia, lei diventerà emerito e noi continueremo ad amarla. Tra l’altro ricordiamo che emerito in Italia è un ottimo aggettivo solo se sei presidente o Papa perché nel traffico non funziona così. Quindi, stia lontano dagli incroci”. Infine una battuta sul Caso Fedez: “Questo è un testo che non è stato sottoposto alla censura, ne approfitto per salutare i Corazzieri…”.