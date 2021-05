Il dimagrimento di Geppi Cucciari è sotto agli occhi di tutti. La comica, conduttrice e attrice sarda sembra che non abbia risentito del lockdown, anzi. Nell’ultimo anno e mezzo si è dedicata molto all’attività sportiva sia in palestra (finché ha potuto) sia in casa, come scritto da lei stessa su Instagram: “Io resto a casa, rispetto le disposizioni, tonifico i glutei e il senso civico”. Zumba, yoga, pilates, CrossFit ma soprattutto basket. Per chi non lo sapesse, infatti, Geppi coltiva questa passione fin da bambina e in passato ha gareggiato in serie C, poi in B, fino alla seria A2 con la Virtus Cagliari.

Il tutto accompagnato ovviamente da una sana alimentazione. Come riportato dal magazine Io Donna, la perdita di circa 10 kg è stata resa possibile grazie a una svolta: 40 giorni di dieta ferrea a base di proteine. Pochi grassi e pochi carboidrati. Dopo aver buttato giù i primi chili ha iniziato a reintrodurre gradualmente un po’ di tutto, tenendo sempre fuori lieviti e latticini. I suoi più forti alleati sono le verdure e il latte di soia. Ora Geppi è pronta per la prova costume. Tanti i commenti dei follower: “Sei diventata un figurino” oppure “In formissima!”. Qualcuno la riprende: “Questa assidua insistenza sull’attività fisica, la magrezza, le prestazioni” e lei risponde: “Perché c’è di mezzo la salute, non la bellezza“.