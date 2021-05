“Oggi siamo tutti Condorelli“. Così alla Camera il deputato Pd Walter Verini ha espresso solidarietà all’imprenditore siciliano Giuseppe Condorelli che “ha avuto il coraggio di denunciare la mafia che gli chiedeva il pizzo”. I deputati dem durante l’intervento di Verini hanno sventolato in Aula i torroncini Condorelli. “Dobbiamo rendere omaggio e vicinanza, solidarietà, all’imprenditore Condorelli – ha detto Verini prendendo la parola in Aula – Grazie al suo coraggio molti protagonisti di quest’azione criminale sono stati assicurati alla giustizia“. “Le mafie si sconfiggono con l’impegno delle forze dell’ordine e delle Istituzioni ma anche della società. Insieme l’Italia ce la può fare”, ha concluso il deputato.

“Sono felice che il mio gesto abbia suscitato tanta attenzione non solo nella coscienza civica , ma anche in Parlamento”, ha quindi commentato Giuseppe Condorelli ringraziando per la solidarietà ricevuta in Aula dal Pd ed espressa anche dal ministro Mara Carfagna.