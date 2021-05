Anticipare Inter-Sampdoria in programma sabato prossimo alle 18 allo stadio San Siro per evitare altri caroselli in strada a ridosso del coprifuoco? Non si può: parola della Lega Calcio di Serie A, che ha risposto così alla richiesta del questore di Milano. Secondo il Corriere della Sera è questo il prossimo step dei festeggiamenti dei tifosi nerazzurri dopo la conquista del campionato, con relativa polemica sul mancato rispetto delle normative anti Covid nella marea di supporters interisti. Gli ultras, del resto, hanno già annunciato che il 9 maggio organizzeranno un presidio all’esterno dello stadio Meazza per festeggiare i loro beniamini prima, durante e dopo la partita contro la Sampdoria. Facile immaginare che si rivedranno scene simili a quelle di due giorni fa, con piazza Duomo invasa da decine di migliaia di persone e successive accuse a chi ha organizzato (o non organizzato) l’ordine pubblico per una festa assolutamente prevedibile. In tal senso, anche oggi continuano le prese di posizione dei vari protagonisti in campo, come il sindaco Beppe Sala che ha rispedito al mittente le accuse di disorganizzazione.

In vista di ciò che potrà accadere domenica, da segnalare la presa di posizione del consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli, che ha chiesto oggi in Aula al vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, di organizzare una distribuzione gratuita di mascherine e gel da parte di personale sanitario (in camice), in occasione della prossima partita casalinga dell’Inter contro la Sampdoria. Usuelli ha annunciato di aver già inviato una lettera aperta sullo stesso argomento al sindaco di Milano, al presidente dell’Inter Steven Zhang e all’ufficio stampa della Curva Nord. “Sarebbe una soluzione pragmatica. La migliore riduzione del danno possibile” ha spiegato Usuelli.