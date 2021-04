“Ognuno deve fare il suo mestiere, è il governo che deve decidere su queste questioni. Chi fa politica deve darsi da fare per far rispettare le scelte di Palazzo Chigi e non fare polemiche inutili. Non si può gridare allo scandalo se c’è tanta gente in giro appena si riaprirà.” Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, sulle imminenti riaperture e sulle polemiche intorno all’orario del coprifuoco. Sala, in particolare, se la prende “con alcuni politici che in realtà sono solo ‘politicanti'”.