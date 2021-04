Anche il fronte italiano della Superlega si è sgretolato. Dopo l’addio delle sei squadre inglesi – Manchester City, Manchester United, Chelsea, Totttenham, Arsenal e Liverpool – cadute una a una sotto il peso delle proteste dei tifosi e delle minacce del governo di Boris Johnson che si era detto pronto a tutto pur di fermare il progetto, l’Inter di Suning ha fatto sapere di non essere più interessata alla partita. “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di nostro interesse“, hanno spiegato fonti nerazzurre all’Ansa alla fine della riunione d’urgenza dei 12 club fondatori avvenuta nella notte. Le altre italiane, invece, Juventus e Milan, sono rimaste in silenzio, affidandosi solo al comunicato congiunto rilasciato al termine del vertice. Una breve nota con cui l’élite del calcio europeo ha fatto sostanzialmente una clamorosa marcia indietro, annunciando di voler “riconsiderare” i “passaggi più appropriati per rimodellare il progetto“ promosso da Florentino Perez e Andrea Agnelli.