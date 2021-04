Mick Jagger ha riservato una sorpresa per i suoi fan di tutto il mondo: ha svelato una nuova canzone intitolata ‘Eazy Sleazy’. Il brano è stato scritto da Mick durante il lockdown con la collaborazione di Dave Grohl dei Foo Fighters alla batteria, chitarra e basso e prodotto da Matt Clifford. ‘Eazy Sleazy’ è in tutto e per tutto una canzone rock’n’roll dei nostri tempi, piena di energia e con un messaggio satirico senza peli sulla lingua. Mick Jagger medita con sarcasmo sulla vita e riflette su un mondo fatto di ‘zoom calls’, ‘home in these prison walls’, ‘poncey books’, ‘fake applause’ e ‘too much TV’.

Con ottimismo, i due musicista guardano al mondo al di là dell’isolamento, al ‘giardino delle delizie terrene’ che si trova oltre. Il videoclip di ‘Eazy Sleazy’ immortala Jagger nella sua casa di Noto, in Sicilia, dove si è trasferito da ormai quasi un anno, e Grohl invece nello studio dei Foo Fighters. Al momento la traccia è disponibile unicamente su YouTube e sulle piattaforme social degli artisti.

“E’ una canzone che ho scritto per uscire dall’isolamento, con quell’ottimismo di cui c’è bisogno. Ringrazio Dave Grohl per aver suonato batteria, basso e chitarra, è stato molto divertente lavorare con lui. Spero che vi piaccia ‘Eazy Sleazy”‘, ha detto Mick Jagger. “È difficile esprimere a parole cosa significhi per me registrare questa canzone con Sir Mick. È più di un sogno che diventa realtà. Proprio quando pensavo che la vita non potesse riservarmi altre pazzie …ed inoltre è la canzone dell’estate, senza dubbio!”, ha aggiunto Dave Grohl.