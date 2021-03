Sono 16.017 i nuovi casi di coronavirus accertati oggi in Italia, su 301.451 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende così al 5,3%, mentre sale ancora il numero dei decessi: 529 in un giorno. Il bollettino del ministero della Salute però non tiene conto dei numeri della Sicilia: con l’inchiesta sui dati falsati che ha portato a tre arresti e alle dimissioni dell’assessore regionale Ruggero Razza (anche lui indagato), la Regione oggi non ha comunicato nessun valore. Mancano sia i nuovi casi accertati sia gli ingressi e le uscite dagli ospedali, oltre al numero dei morti. Guardando al resto d’Italia, i ricoverati nei reparti ordinari salgono a 29.231, 68 in più rispetto a lunedì. Nelle terapie intensive si assiste invece a un calo dei posti letto occupati da pazienti Covid: oggi sono 3716 (-5), seppure con 269 nuovi ingressi in un solo giorno (e con la Sicilia che ovviamente comunica zero ingressi). I casi attualmente positivi in Italia sono 562.832 (-3161 rispetto a ieri).

I contagi accertati sette giorni fa, martedì 23 marzo, erano 18.765, con un tasso di positività al 5.6%. Oggi si assiste quindi a un calo dell’incidenza e vengono registrati 2.748 positivi in meno. Il confronto però, come per gli altri valori, è falsato dall’assenza dei dati siciliani. In ogni caso, i ricoverati tra lunedì e oggi sono saliti di 530 unità, mentre nei primi due giorni della scorsa settimana l’incremento era di 944. Anche i nuovi ingressi in terapia intensiva restano alti: sono 461 tra ieri e oggi. Tra lunedì e martedì scorso però erano 544. Nonostante l’assenza dei dati dalla Sicilia, il numero dei morti nei primi due giorni della settimana è invece ancora in aumento: 946 contro 937. Il totale dei deceduti da inizio pandemia nel nostro Paese arriva a 108.879.

Il dato complessivo dei casi da inizio pandemia tocca quota 3.561.012. La Regione con più positivi oggi è la Lombardia con 3.271: si registrano 897 contagi solo nella provincia di Milano, di cui 394 in città. A Brescia ci sono 431 nuovi casi, a Varese ben 651. Numeri alti anche a Como (368) e a Monza (204). Al secondo posto tra le Regioni c’è il Piemonte con 1.861 nuovi casi, terzo il Lazio con 1.593 contagi. Superano quota mille anche Campania (1.573), Puglia (1.527), Emilia-Romagna (1.187), Toscana (1.180) e Veneto (1.130).