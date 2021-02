Mediaset si è aggiudicata il diritto a trasmettere fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno di Champions League, finale compresa. Si completa così il quadro dei diritti tv delle prossime edizioni della massima competizione europea: la novità è Amazon che trasmetterà su Prime Video le 16 migliori gare del mercoledì. Il resto delle partite sarà disponibile su Sky, con Mediaset che invece si tiene – come già accade – la possibilità di trasmettere in chiaro una gara, spesso quello delle italiane oppure un big match come successo con Barcellona-Psg. In più, la partita sarà visibile gratuitamente anche online e Mediaset offrirà ogni stagione anche la visione di altre 104 partite in diretta streaming pay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari.

Con l’annuncio di Mediaset si completa il quadro dei diritti tv per la Champions League dal 2021 al 2024. La grande novità è che per vedere tutte le 137 partite non basterà l’abbonamento a Sky, ma servirà anche Prime Video (attualmente il servizio costa 36 euro all’anno o 4,99 al mese). Ecco dove saranno trasmesse le gare in Italia:

Sky – 121 partite a stagione a pagamento (satellite, digitale e streaming)

Amazon – 16 migliori partite del mercoledì sera a stagione a pagamento in streaming in esclusiva

Mediaset – 121 partite a stagione, di cui 17 partite (le 16 migliori del martedì sera e la finale) gratuitamente in chiaro e le altre 104 partite a pagamento in streaming