Per rallentare la diffusione delle varianti del virus Sars-Cov-2 è necessario un “rafforzamento” e “incremento” delle misure. Il Comitato tecnico scientifico traccia la rotta sulla base del quadro epidemiologico e del report dell’Istituto superiore di sanità sulla percentuale di contagi attribuibili alle mutazioni circolanti in Italia. L’indicazione degli scienziati è tanto chiara quanto pesante: per “contenere e rallentare” la diffusione è necessaria una “rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del rischio sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio”. Una mossa che ricalcherebbe quanto già accaduto altrove, sottolinea il Cts nel suo parere, spiegando che norme anti-Covid più rigide hanno rappresentato la “strategia adottata negli altri Paesi europei”, come la Germania che è in lockdown da metà dicembre e lo sarà fino al 7 marzo, con Angela Merkel che ha già avvisato come l’incidenza dovrà scendere sotto i 35 positivi per 100mila abitanti per arrivare a un allentamento delle misure. L’analisi degli ultimi dati epidemiologici non lascia spazio a interpretazioni più morbide per gli scienziati, anche preso atto dello studio dell’Istituto superiore di sanità sulla diffusione delle varianti del virus in Italia.

“L’incidenza dell’epidemia – hanno scritto nel verbale al termine della riunione i tecnici e gli scienziati – risulta nuovamente in crescita, con un impatto sostenuto sui sistemi sanitari”. E l’incremento dell’incidenza dovuta alle varianti “potrebbe prefigurare scenari – aggiungono – con un nuovo rapido aumento diffuso nel numero di casi nelle prossime settimane”, come aveva spiegato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro annunciando che il ceppo inglese, ora responsabile nel 17,8% dei positivi, potrebbe diventare prevalere in “5-6 settimane”. Nella Relazione tecnica sulla mutazione Uk pubblicata dall’Iss si legge inoltre che la sua diffusione “non è omogenea” sul territorio nazionale: “le stime di prevalenza regionale risultano molto diversificate con stime comprese tra 0% e 59%“. Anche gli esperti dell’istituto guidato da Brusaferro, quindi, raccomandano di intervenire “rafforzando/innalzando le misure in tutto il paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto”.

I dati di ciascuna Regione ancora non sono disponibili, ma l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha riferito che nel suo territorio la variante inglese è al 18 per cento, mentre l’Unità di crisi della Campania ha reso noto che nella regione guidata da Vincenzo De Luca lo screening dei tamponi ha restituito un dato sensibilmente più alto: un caso su quattro. Lo studio di sorveglianza epidemiologica condotto da Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, Tigem e ospedale Cotugno di Napoli per l’analisi dell’aumento dei campioni positivi registrati in Campania nelle ultime settimane ha sentenziato che il 25% è positivo alla variante inglese.