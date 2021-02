La sfida, però, è molto più equilibrata di quanto si possa pensare oggi. All’epoca, infatti, ierano una vera e propria superpotenza del calcio latinoamericano – che poteva contare su alcuni dei migliori giocatori della nazionale messicana (come, Héctor Pulido e il capitano– detto “El Halcon”, “il Falco”, perché dotato di unafuori dal comune) -guidata in panchina dal guru, che un anno più tardi siederà sulla panchina della Tricolor ai mondiali casalinghi del 1970. I cruzazulini erano temutissimi fuori dai confini nazionali – tanto che venivano soprannominati “” per via di un gioco tanto organizzato e corale da sembrare automatizzato – e proprio quell’anno avevano dato avvio ad ciclo probabilmente irripetibile, vincendo la prima di treconsecutive. Insomma, una formazione di tutto rispetto. In più, poi, per lo United c’era un’altra insidia con cui fare i conti: i 2.250 metri sul livello del mare di Città del Messico. L’altura, come prevedibile, diventa il miglior alleato del Cruz Azul nella gara d’andata, giocata il 18 dicembre 1969 in unostracolmo di gente. La Màquina Celeste gioca una partita perfetta, impartendo una severissima lezione al, sconfitto con un secco 3-0: Bustos apre le danze con un colpo di desta,raddoppia, Rafael Hérnandez completa l’opera su rigore.

“Tres a cero”, titolano a caratteri cubitali i principali quotidiani messicani. Un risultato storico, ma c’è pur sempre ancora un ritorno da disputare. Cárdenas fa il pompiere e invita tutti a non abbassare la guardia, prevedendo una rabbiosa reazione degli inglesi davanti al proprio pubblico. Ad Old Trafford, infatti, i Red Devils stringono immediatamente i messicani in una morsa soffocante, riuscendo a sbloccare il risultato con un gol del solito Bobby Charlton. Ma, grazie ai miracoli di un eroico Roberto Alatorre, la rimonta non si completa. Ed anzi, a dieci minuti dalla fine, Octavio “Centavo” Muciño – lo sfortunato attaccante che qualche anno più tardi a Guadalajara verrà crivellato di colpi da un balordo dopo una rissa all’uscita di un bar – segna la rete dell’1-1, consegnando direttamente alla storia l’impresa del Cruz Azul. Una piccola squadra, partita da una cittadella cooperativa (Jasso), ed arrivata sulla vetta del Mondo dopo appena mezzo secolo dalla sua fondazione. “Non ho parole per definire questa impresa internazionale. Sono grato a questi giocatori. Oggi ha vinto tutto il calcio messicano. È un’emozione indescrivibile quella che stiamo provando dopo aver battuto un gigante del calcio mondiale come il Manchester United. Il ’69 si è colorato interamente di azzurro”, dichiara Don Guillermo Álvarez Macías, uno dei patriarchi storici della Máquina Celeste, con la coppa tra le mani e le lacrime agli occhi. Sta piangendo, come tutti i tifosi del Cruz Azul.