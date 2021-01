Un’inaugurazione senza folla, in una Washington gelida e blindata, memore dell’assalto al Congresso del 6 gennaio e dove intorno alle 16 (ora italiana) un allarme bomba ha provocato l’evacuazione della Corte Suprema. È il giorno dell’insediamento dell’amministrazione di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris, che diventa la prima vicepresidente donna della storia americana e prima afroamericana ad assumere l’incarico. Si chiudono così definitivamente i quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca. Il tycoon, partito per la Florida con Melania dopo un breve discorso di addio – al quale non è andato il suo vice Mike Pence, che partecipa invece all’insediamento -, già nelle scorse settimane aveva dichiarato che non avrebbe partecipato alla cerimonia. Lo staff di Biden, 46°esimo presidente e secondo presidente cattolico degli Stati Uniti dopo John Fitzgerald Kennedy, ha già annunciato che il discorso di insediamento sarà incentrato sull’attualità e su “una visione dei futuro”, mentre Donald Trump sarà tagliato fuori dal suo primo messaggio da presidente.

Stando a quanto riferito dallo staff, Biden non ha avuto contatto con il presidente uscente, che prima di salire sull’elicottero ha assicurato: “Torneremo, in qualche modo”, evocando già un suo ritorno sulla scena politica. E pochi minuti dopo la partenza di Trump, Biden ha twittato: “È un nuovo giorno in America“. Lady Gaga, di origini italiane, ha cantato l’inno nazionale americano prima del giuramento di Kamala Harris, e anche Jennifer Lopez, di origini portoricane, ha cantato sul palco del giuramento.

ORA PER ORA

17.49 – Joe Biden è il 46° presidente degli Stati Uniti

Ha giurato davanti al presidente della Corte suprema John Roberts, su una vecchia bibbia di famiglia (127 anni) tenuta dalla moglie Jill. Anche l’amato figlio Beau, morto di tumore nel 2015, la usò per giurare da procuratore generale del Delaware. “Giuro solennemente di adempiere con fedeltà all’ufficio di presidente degli Stati Uniti e di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Che Dio mi aiuti”, ha detto Biden pronunciando la formula di rito e diventando a 78 anni il presidente Usa più anziano ad entrare in carica, il primo del Delaware e il secondo cattolico dopo John F. Kennedy.

Kamala Harris giura: è la prima vicepresidente degli Stati Uniti

Kamala Harris giura e diventa la prima vicepresidente donna, di origini afroamericane e indiane, della storia americana. Harris ha giurato nelle mani del giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor e su due bibbie: una di Regina Shelton, ritenuta da Kamala e da sua sorella Maya una ‘seconda madre’; l’altra dell’icona dei diritti civili Thurgood Marshall. Harris ha scelto di indossare il colore viola oggi anche in omaggio a Shirley Chisholm, la prima donna afroamericana che si è candidata alla Casa Bianca nel 1972. Sin dalla sua candidatura alle primarie democratiche nel 2019, Harris ha sempre detto di volersi ispirare a quella pioneristica di Chisholm.

17.39 – Lady Gaga canta l’inno nazionale

Lady Gaga, con l’esecuzione dell’inno nazionale Usa, suonato dalla banda dei Marines, è la prima pop star ad esibirsi oggi sul palco dove si sta svolgendo la cerimonia del giuramento di Joe Biden e Kamala Harris.

17.34 – Klobuchar: “La folla sfrenata che due settimane fa ha dissacrato questo tempio della democrazia, ci ha risvegliato”

È quanto ha detto la senatrice democratica, Amy Klobuchar, aprendo la cerimonia di insediamento di Joe Biden, che ha sfidato anche durante le primarie democratiche per la corsa alla Casa Bianca. “Questo è il giorno in cui la nostra democrazia si rialza, si toglie la polvere di dosso e fa quello che da sempre fa”, ha aggiunto la democratica che è stata uno degli sfidanti di Biden nella primarie, sottolineando che questo momento è l’occasione “per rinnovare il nostro impegno per la causa della democrazia”.

17.21 – Applausi per i Biden

Ovazione e applausi per Joe Biden e la first lady Jill quando sono usciti da Capitol Hill per raggiungere la piattaforma per la cerimonia di giuramento.

17.06 – Pence accolto dagli applausi

Il vice presidente uscente Mike Pence e la moglie Karen sono arrivati sulla tribuna dove si svolgerà la cerimonia di giuramento di Joe Biden e Kamala Harris accolti dagli applausi dei presenti.

17 – Trump è arrivato in Florida

Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Florida dopo aver lasciato la Casa Bianca per l’ultima volta da presidente. Trump è partito da Washington prima dell’inizio della cerimonia di insediamento del successore, Joe Biden.

16.45 – Assalto al Congresso, l’agente che ha protetto i senatori scorta Harris

Eugene Goodman, l’agente afroamericano della Capitol Police eroe ha salvato i senatori durante l’assalto al Congresso del 6 gennaio scorso da parte dei sostenitori di Donald Trump, ha scortato Kamala Harris all’interno del Congresso.

16.43 – Il tweet di Obama per Biden: “È il tuo momento”

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021



16.43 – I repubblicani al giuramento

Diversi esponenti del partito repubblicano stanno arrivando a Capitol Hill, in un gesto di unità nazionale e riconoscimento della nuova presidenza. Fra loro è stato notato il senatore texano Ted Cruz, che aveva contestato la certificazione della vittoria di Biden.

16.24 – Evacuata la Corte Suprema per allarme bomba

La Corte Suprema di Washington è in corso di evacuazione a seguito di un allarme bomba. Lo riferisce la Cnn. Secondo l’emittente, che cita una fonte a conoscenza dell’allarme, in questi istanti è notevolmente aumentata la presenza di militari della Guardia Nazionale. L’edificio della Corte Suprema si trova di fronte al Campidoglio, dove Biden presterà giuramento a mezzogiorno.



16.22 – Pence arriva al Campidoglio

Anche il vice presidente uscente Mike Pence ha fatto il suo arrivo al Campidoglio per assistere alla cerimonia del giuramento di Joe Biden. Per la concomitanza degli eventi, è stato spiegato nei giorni scorsi, Pence non ha preso parte alla breve cerimonia di addio di Donald Trump alla base militare Joint Base Andrews, nel vicino Maryland.

16.09 – Obama, Bush e Clinton arrivati al Campidoglio

I tre ex presidenti sono arrivati con le mogli – Michelle, Laura e Hillary – al Congresso per partecipare alla cerimonia.

15.41 – 17 deputati repubblicani pronti a lavorare con Biden

Joe Biden incassa le prima aperture per riunire il Paese e lavorare in modo bipartisan al Congresso: 17 nuovi deputati repubblicani gli hanno scritto una lettera dicendosi pronti a collaborare con lui.

15.24 – “È un nuovo giorno in America”

Lo ha twittato il presidente eletto Joe Biden poco prima di giurare.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021



15.12 – Trump ha lasciato una lettera per Biden

Lo riporta la Cnn, che cita una persona che ha familiarità con i fatti. Il contenuto del messaggio non è ancora noto.

15.12 – Donald e Melania Trump mano nella mano

Entrambi vestiti di nero, con il solo tocco di rosso della cravatta di lui, i Trump hanno attraversato il prato della White House tenendosi per mano fino all’elicottero che li avrebbe portati alla base di Andrews. All’arrivo nella base, Trump è sceso per primo e, quando Melania lo ha raggiunto alla base della scaletta, ha afferrato la mano guantata di nero della moglie. Lei non ha respinto la mano, come è accaduto in altre occasioni, molto commentate sul web. Trump ha tenuto stretta la mano di Melania fino a quando la coppia è arrivata sotto il palco e ha cominciato a salutare. Nessuno dei due ha mai indossato la mascherina.

14.46 – Trump: “In qualche modo, ritorneremo”

Il presidente uscente ha tenuto un breve discorso di addio alla Joint Base Andrews prima di risalire sull’elicottero e dirigersi insieme alla moglie Melania nella loro residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Nessuno dei due ha mai indossato la mascherina. Trump ha esaltato il lavoro della sua amministrazione e del suo staff, sottolineato il successo nella gestione della pandemia per combattere quello che lui continua a chiamare “China virus” e ha augurato buona fortuna alla nuova amministrazione. Che, ha aggiunto, opererà sulla base dei risultati ottenuti dal governo del tycoon. E ha assicurato, guardando al futuro: “Torneremo in qualche modo”. Parole che rimandano a una sua prossima ridiscesa in campo. Anche Melania, completamente vestita di nero e con gli occhiali da sole, ha ringraziato per i quattro anni passati alla Casa Bianca. I due si sono tenuti per mano anche mentre salivano sulla scaletta dell’elicottero prima della partenza. Un addio sulle note di Ymca dei Village People.

14.18 – Donald Trump e Melania Trump sono usciti dalla Casa Bianca

Si sono diretti all’elicottero Marine One che li porterà alla Joint Base Andrews nel Maryland.

14: 15 – Nel primo discorso di Biden non ci sarà spazio per Trump

Jen Psaki, futura portavoce della Casa Bianca, ha già anticipato alla Cnn che il primo discorso del presidente eletto da presidente non tratterà di Trump perché quelle di Biden saranno parole “che guardano al futuro”, incentrate sul tema dell’unità. “Occupiamo meno tempo a parlare, pensare e a preoccuparci di Trump di quanto pensi la gente”, ha sottolineato Psaki, mentre La responsabile della comunicazione di Biden, Kate Bedingfield ha aggiunto che il discorso del presidente “sarà incentrato sul momento in cui ci troviamo, ma delineerà anche una visione per il futuro”.

ore 11.53 – “Già oggi torniamo in intesa per clima e Oms”

Joe Biden darà il via alla sua nuova amministrazione con 17 ordini esecutivi che saranno firmati già oggi per rompere con l’eredità di Donald Trump: comprenderanno, tra l’altro, il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul clima di Parigi e nell’Organizzazione mondiale della sanità. Lo conferma il suo team in uno statement.