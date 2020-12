Un’esplosione si è verificata attorno alle 14.30 in una fabbrica di recupero esplosivi militari, la Esplodenti Sabino, a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, che si trovano già sul posto insieme agli artificieri, ci sono vittime. I morti sono almeno tre, secondo quanto spiegato dal sindaco Filippo Marinucci. Secondo quanto trapela da fonti sanitarie non ci sarebbero altre persone ferite come temuto in un primo momento, tanto che molte ambulanze erano state fatte partire dagli ospedali di Lanciano, Vasto e Ortona, oltre all’elicottero del soccorso da Pescara.

“L’esplosione è avvenuta in una fabbrica di munizioni (non in una fabbrica di fuochi d’artificio, come appreso in un primo momento) che si trova nei pressi della zona marina”, ha spiegato il primo cittadino. “Ora mi hanno fermato perché stiamo evacuando la zona – ha aggiunto Marinucci – Confermo che ci sono vittime: mi hanno detto che ci sono tre morti”. Il sindaco ha spiegato che la deflagrazione potrebbe essere avvenuta in una casamatta: “Sappiamo pochissimo. Sono qui sul posto, ma ci sono soccorritori e forze dell’ordine in azione e al momento non possiamo avvicinarci”, ha detto Marinucci, che ha da poco raggiunto la zona. L’azienda, che si trova in contrada Termine in un’area di oltre 20 ettari, conta un centinaio di dipendenti.

Per permettere l’intervento dei vigili del fuoco e mettere in sicurezza la zona, la Statale 16 è stata interrotta e anche la ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia e il porto di Vasto. Evacuato anche un grande distributore di benzina nei paraggi dal quale sono stati fatti andare via molti tir che operano della vicina zona industriale. Il prefetto di Chieti Armando Forgione ha convocato una video riunione urgente del centro di Coordinamento dei Soccorsi.

Alla riunione partecipano la Regione Abruzzo, provincia di Chieti, questura, carabinieri, Guardia di Finanza, vigili del fuoco, polizia stradale, Asl di Chieti, Arta, Ferrovie, il concessionario della A14 e l’Anas. La Esplodenti Sabino, fondata nel 1972, è specializzata nel recupero di esplosivi da armamenti dismessi. Come si legge sul sito della società, l’azienda si occupa di demilitarizzare “tutti i tipi di munizionamento convenzionale, bombe di aereo, sistemi d’arma, razzi, mine navali”. Il “95% dei materiali recuperati” dalla demilitarizzazione “viene riutilizzato in campo civile”.