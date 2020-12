La partita di Champions tra Psg-Basaksehir è stata sospesa al 15′ del primo tempo e dopo 8′ di discussioni le due squadre e i rispettivi staff hanno deciso di abbandonare il campo. Il quarto uomo, il rumeno Sebastian Coltescu, avrebbe usato il termine “negru” (“nero”, in rumeno) nei confronti del vice-allenatore dei turchi Pierre Achille Webo, ex attaccante del Camerun, per indicarlo all’arbitro che voleva espellerlo per proteste.

L’appellativo ha scatenato la reazione di giocatori e staff. Furibondo ed espulso anche l’attaccante del Basaksehir Demba Ba, che era in panchina. Le sue proteste, in un primo momento non colte dall’arbitro Ovidiu Hategan, avevano portato quest’ultimo ad allontanarlo dal terreno di gioco. Ba ha affrontato faccia a faccia Coltescu, con queste parole in inglese: “Perché ti riferisci alle persone di colore chiamandole ‘this black guy’, mentre per i bianchi non dici ‘this white guy’ ma solo ‘this guy’?”.

La partita riprenderà mercoledì pomeriggio alle 18.55 ripartendo dal 16′ e con un nuovo arbitro. Così ha deciso la Uefa che in tarda serata ha annunciato l’apertura di un’inchiesta “approfondita”. Il leader turco Recep Tayyip Erdogan, da tempo ai ferri corti con il presidente francese Emmanuel Macron, ha invitato l’Uefa “a intervenire” contro un “evidente episodio di razzismo”. “Noi – ha scritto Erdogan su Twitter – siamo incondizionatamente contro il razzismo e la discriminazione nello sport e in tutti i settori della vita”. La squadra di Istanbul, campione di Turchia, è considerata molto vicina a Erdogan. “Noi sosteniamo l’atteggiamento onorevole del Basaksehir – ha twittato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu – ‘No al razzismo!'”.

La protesta iniziata da Demba Ba, dopo un primo momento di smarrimento e 8 minuti di discussione, ha trovato pieno appoggio da parte dei giocatori del Paris Saint Germain, ad iniziare da Kylian Mbappé. Così tutti i 22 calciatori delle due squadre hanno lasciato il terreno di gioco. “Diciamo no al razzismo. Weibo siamo con te”, ha twittato il campione francese dopo la sospensione. Anche Roger Milla, stella del calcio camerunense, ha espresso solidarietà al connazionale: “Sii forte mio compagno Achille Webo. Non meriti questo. Hai tutto il mio supporto”, ha scritto. Diversi club hanno espresso solidarietà sui social, compreso il Milan. “Il Milan si oppone al pregiudizio in tutte le forme, ogni giorno, non importa quando e dove si verifica”, si legge in un tweet della società rossonera.