“Dicembre deve essere il mese che ci fa mettere il Paese in sicurezza senza fare un lockdown totale. Tra 15 giorni probabilmente le Regioni saranno tutte area gialla, dal momento che le restrizioni hanno funzionato. Per questo stiamo provando a definire per le festività delle restrizioni puntuali che non fanno allentare il nostro Paese”. Sono le parole del ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, al webinar ‘5G Italy e il Recovery Fund’, che in questi giorni sta lavorando insieme agli altri componenti del governo per la messa a punto delle nuove regole anti-Covid in vista del mese di dicembre.

Domani è prevista la conferenza Stato-Regioni convocata proprio da Boccia. Tra gli argomenti la proposta di un documento operativo in materia di riorganizzazione del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione del riavvio attività scolastiche in presenza e la proposta in materia di Parchi divertimento e Parchi tematici.