“Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. Questo non è vero“, ha scritto il virologo Roberto Burioni su Twitter, inserendosi nel dibattito scatenato dalle affermazioni di Ilaria Capua a “Dimartedì” (La7). La direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida aveva detto: “Il vaccino anti-covid protegge dalla malattia. Ma, da vaccinato, posso andare in giro come se fossi sicuro al 100%? La risposta è no. La vaccinazione, infatti, è efficace contro la malattia, ma contro l’infezione non lo è al 100%”.

Burioni non cita direttamente Capua, ma nella sua risposta sottolinea che l’affermazione della virologa non è del tutto vera e non vale per molti “famosi” vaccini che hanno sconfitto malattie pericolose per l’umanità. “Per morbillo, rosolia, parotite o varicella – e qui mi fermo ma la lista è lunga – chi è vaccinato non può essere infettato e non può trasmettere la malattia”, ha scritto il virologo. Burioni aggiunge anche che al momento non si può ancora sapere cosa accadrà col vaccino contro il Covid. “Ovviamente non sappiamo nulla di quello che accadrà con i diversi vaccini anti Covid-19″, ha specificato Burioni.