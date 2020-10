Il pilota britannico, alla pole numero 97 in carriera, ha girato in 1'16"652 precedendo la seconda Mercedes di 102 millesimi. In terza posizione la Red Bull di Max Verstappen. Ecco tutta la griglia di partenza

Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del Gp di Portogallo. Il pilota britannico ha tolto la pole position al suo compagno Valtteri Bottas, sempre in testa per tutto il weekend, scavalcando proprio all’ultimo tentativo sul circuito di Portimao. Ottimo quarto tempo per Charles Leclerc con la Ferrari. In terza posizione la Red Bull di Max Verstappen. Il pilota britannico, alla pole numero 97 in carriera, ha girato in 1’16″652 precedendo la seconda Mercedes di 102 millesimi.

Buona prova anche di Sergio Perez, quinto con la Racing Point, davanti all’altra Red Bull di Alexander Albon. In quarta fila ci sono le due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris. Completano la top ten Pierre Gasly (Alpha Tauri) e Daniel Ricciardo, che non è riuscito a girare con la sua Renault dopo l’incidente nella fase finale del Q2. Sebastian Vettel è uscito di scena proprio nel Q2 e scatterà 15esimo.

“E’ tutto il weekend che abbiamo difficoltà nell’utilizzare le gomme e trovare la giusta temperatura. Siamo ancora una volta terza posizione, ma non siamo molto lontani. Possiamo stare molto vicini durante la gara di domani”, ha promesso Vestappen. Bottas ha spiegato invece la strategia che gli è costata la pole: “Le medie andavano un pochino più forte delle soft e non so per quale motivo. Lewis ha fatto due giri raffreddando le gomme nel frattempo, io ho deciso di farne uno. E’ stata una mia scelta, sono andato per il giro secco”.

La GRIGLIA di PARTENZA del Gran Premio:

1. Lewis Hamilton

2. Valtteri Bottas

3. Max Verstappen

4. Charles Leclerc

5. Sergio Perez

6. Alexander Albon

7. Carlos Sainz

8. Lando Norris

9. Pierre Gasly

10. Daniel Ricciardo

11. Esteban Ocon

12. Lance Stroll

13. Daniil Kvyat

14. George Russell

15. Sebastian Vettel

16. Kimi Raikkonen

17. Antonio Giovinazzi

18. Romain Grosjean

19. Kevin Magnussen

20. Nicholas Latifi