Il maltempo sta mettendo in ginocchio il Nord-Ovest: vento, piogge torrenziali e frane battono in particolare Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia. E ora le conseguenze sono anche drammatiche: si contano 11 dispersi tra Cuneese e Vercellese, mentre ad Arnad (Aosta) un vigile del fuoco volontario, Rinaldo Challancin, 53 anni, è morto per il crollo di un albero durante alcune operazioni di soccorso. Lascia la moglie Anna e le figlie, Marta e Stéphanie. Un margaro è disperso da poco prima della mezzanotte nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia. Il secondo disperso in Piemonte è un ragazzo di 20 anni che in auto stava percorrendo la strada tra Doccio e Crevola, nel Vercellese, che è in parte crollata. Con il disperso, racconta il sindaco di Quarona Francesco Pietrasanta all’Ansa, c’era il fratello che si è invece messo in salvo. Vedi Anche Maltempo, esonda il torrente Vermegnano a Limone Piemonte: auto sott’acqua e black out in città

Il Sesia, in Piemonte, è esondato e al momento è interrotto il traffico ferroviario tra Milano e Torino. Per il pericolo di caduta alberi la Protezione civile in Valle d’Aosta invita a utilizzare l’autostrada A5 per gli spostamenti: numerose strade sono state chiuse per questo motivo, a Ollomont, Saint-Barthélemy, Valle di Champorcher. Si calcola che siano già quasi mille gli interventi nelle ultime 24 ore dei vigili del fuoco nelle Regioni del Nord.

“Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Stiamo assicurando un monitoraggio continuo, in pieno coordinamento con i territori, di questa emergenza, con particolare riguardo alla Valle D’Aosta, al Piemonte e alla Liguria. L’attenzione del Governo è massima”, ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha poi inviato il proprio messaggio di cordoglio ai familiari del vigile del fuoco che ha perso la vita: “Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’Aosta a causa del forte maltempo che si sta abbattendo in queste ore nelle regioni del Nord. Un abbraccio ai familiari, ai suoi cari”.

Piemonte

Ha superato il record storico dal 1958 il valore di pioggia giornaliera caduta sull’intero Piemonte. Lo rende noto su Twitter Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. “Valori eccezionali per le precipitazioni cumulate nelle ultime 24 ore su alcune stazioni: Sambughetto (Vco) 630 mm e Limone Piemonte (Cuneo) 580 mm”.

Le situazioni più complicate sono in provincia di Cuneo e in quella di Vercelli. Intorno alla mezzanotte i vigili del fuoco hanno salvato 5 persone nel Tunnel del Tenda, al confine tra Italia e Francia. Ad essere salvati quattro pompieri francesi e un margaro italiano, che i pompieri hanno liberato con una ruspa e accompagnato a Limonetto, in una casa cantonale dell’Anas. Ma risulta disperso il fratello del margaro: l’uomo ha riferito di avere visto il fratello trascinato via dalla piena dei fiumi sul versante francese del collegamento.

Ma la notte è stata difficile per l’intero Piemonte – dove resta l’allerta arancione – anche perché le piogge sono state incessanti. Limone Piemonte, sempre in provincia di Cuneo, è isolata per la chiusura totale della Statale da Vernante per via dell’esondazione di un torrente, il Vermegnano. A Garessio e Ceva è esondato il Tanaro, che a Ormea ha battuto i valori dell’alluvione del 1994 e del 2016, prima di rientrare sotto i livelli di pericolo. Alluvione a Borgosesia, nel Vercellese, dove l’onda di piena da record del Sesia, che ha raggiunto gli 8,54 metri, ha causato esondazioni diffuse. Mezza provincia del Verbano Cusio Ossola è allagata, e senza energia elettrica, dalle 3 di questa notte. Due persone sono state sgombrate a Migiandone, frazione di Ornavasso, per l’esondazione del fiume Toce. Interrotta la statale 33 del Sempione per caduta piante, sono bloccate anche la strada Re-Dissimo, la Prestinone-Craveggia in valle Vigezzo. Frane, in territorio svizzero, anche sulla strada che da Vigezzo va verso Locarno.

A Vercelli il ponte storico sul fiume Sesia che prosegue verso Borgo Vercelli e Novara è stato chiuso a scopo precauzionale dopo i livelli critici raggiunti dal corso d’acqua. Rogge e canali al limite si segnalano sia nel capoluogo che nella parte della Bassa vercellese. “La situazione all’alba di oggi è molto critica su tutta la rete stradale provinciale – scrive la Provincia di Vercelli su Facebook -. Si stanno registrando livelli idrici mai visti negli ultimi 20 anni. La maggior parte della nostra rete viabile risulta chiusa o compromessa. L’invito è di rimanere a casa”. Nel Cuneese nelle ultime ore si è registrata una attenuazione dell’intensità delle precipitazioni. Sempre qui sei persone in un camper sono stati salvate dall’elicottero dei vigili del fuoco Drago 55 a Vercelli. Il gruppo si era rifugiato sul tetto del mezzo che, parcheggiato in un campo da cross nella zona a Est della città, era stato sommerso dall’esondazione del Sesia. All’alba l’operazione di soccorso, svolta in condizioni meteo proibitive.

Non sta più piovendo a Torino, dove i livelli del Po sono cresciuti nella notte, con valori però al di sotto delle soglie, mentre incrementi più consistenti si registrano per la Dora Baltea. L’allerta però resta massima a Ivrea e Banchette dove in alcuni punti è esondata la Dora: l’acqua in alcune zone ha allagato cantine, garage e zone di campagna.

Valle d’Aosta

Sono circa 1.500 le persone rimaste isolate in Valle d’Aosta. La situazione più grave riguarda la valle del Lys, dove nel comune di Gaby è crollato il ponte sulla strada regionale a metà del paese, non lontano dal municipio. Per questo la parte alta di Gaby e i due comuni più a monte, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, non sono raggiungibili. “C’è però una stradina secondaria che si può percorrere in caso di emergenza”, assicura il sindaco, Francesco Valerio. “Al momento sul territorio non abbiamo grandi criticità, al di là di piccoli smottamenti e piccole erosioni da parte dei torrenti”, aggiunge il primo cittadino di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod.

E’ isolato anche il comune di Champorcher, dopo la caduta di massi e acqua sulla strada regionale che porta in paese. “Sono 250-300 i residenti” bloccati, spiega il sindaco, Alice Chanoux. A Cogne la frazione di Lillaz è accessibile solo da una strada sterrata mentre – riferisce il primo cittadino, Franco Allera – sono in corso i lavori per rendere raggiungibile di nuovo la Valnontey.

Lombardia

Sono stati oltre un centinaio nelle ultime ore gli interventi dei vigili del fuoco a Milano e provincia a causa di alberi caduti o pericolanti e allagamenti di scantinati per via delle condizioni atmosferiche delle ultime ore, caratterizzate da consistenti piogge e forte vento. Osservati speciali i fiumi Seveso e Lambro che in passato sono spesso usciti dagli argini. Raffiche di oltre cento chilometri orari si sono registrate sopra i duemila metri di quota nella Bergamasca, dove la notte scorsa la temperatura è scesa ai 6 gradi. Il vento ha caratterizzato per tutta la nottata il clima dell’intera provincia: oltre cento millimetri di pioggia sulle Orobie bergamasche. La strada provinciale 24 in località Foppacalda è stata chiusa per una frana: la strada è inagibile come deciso dal Comune di Val Brembilla.

Liguria

In Liguria a soffrire è stato soprattutto il Ponente e le valli savonesi e in particolare Ventimiglia dove il Roja è esondato in più punti, il Torrente Bevera in piena ha trascinato alcune auto e nell’entroterra si sono registrate frane, smottamenti e strade interrotte. Tra queste anche quelle che conducono a Triora e Molini di Triora, rimaste isolate. La Prefettura di Imperia ha smentito la notizia di alcuni migranti trascinati nel Roja. Nel Tigullio una forte mareggiata ha provocato allagamenti tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino ma anche in questo caso senza feriti.

In tutta la regione ci sono già diversi sfollati e sono circa 20mila le utenze Enel fuori servizio, problemi che dovrebbero essere risolti nel primo pomeriggio. Nel dettaglio, in provincia di Imperia, a Mendatica, risultano tre persone evacuate che hanno trovato ospitalità in un agriturismo. A Montegrosso, località Pian Latte, ci sono state due frane: una nel centro e una a monte dell’abitato. A Badalucco preoccupazione per il torrente Argentina, evacuate senza problemi 5 persone. Badalucco e Montalto senza energia elettrica. A Mendatica è crollato il ponte sul rio Beneito lungo la Sp 3.

Paesi sono isolati nell’entroterra di Imperia a causa di frane e esondazioni nella notte di torrenti in valle Argentina e valle Arroscia. Stando a quanto riportato dai vigili del fuoco sono isolate e senza luce Mendatica, irraggiungibile dai mezzi di soccorso, Molini di Triora e Triora. A Vessalico, nell’entroterra di Imperia, il ponte Manfredi è crollato e sei persone sono state evacuate, mentre a Ventimiglia, dove è straripato il fiume Roya, è crollata la storica passerella pedonale Squarciafichi, simbolo della città, che collega il centro storico e quello moderno. A Dolceacqua, in località Praeli e San Filippo è esondato il torrente Nervia. All’interno del torrente Bevera, invece, nell’entroterra di Ventimiglia, la forza dell’acqua ha trascinato via alcune auto.

A Genova le onde del mare mosso hanno invaso le strade nei quartieri di Sturla e Voltri e a Cogoleto. Mentre il vento ha abbattuto diversi alberi bloccando le strade. La situazione più critica si è registrata a Sturla dove in una strada l’acqua di mare ha raggiunto i 20 centimetri. A Voltri si sono allagate alcune via, e anche garage e abitazioni sono state invase dall’acqua. Il vento, con raffiche fino a 100km/h ha abbattuto un grosso albero in corso Mentana, nel quartiere di Genova Carignano. In val Varenna un albero è caduto, interropendo il traffico e il transito di una linea dei trasporti locali. In via Fillak in Valpolcevera sono caduti un ramo e alcuni calcinacci, mentre nel quartiere di Albaro il vento ha strappato il tendone delle piscine.

Veneto

Le 78 paratoie del Mose a Venezia sono tutte su, i tecnici le stanno portando all’angolo di lavoro. Per il momento procede tutto bene in quella che è la prima prova del Mose in emergenza, dopo i test.

Francia

Almeno sei persone risultano disperse nel Sud-Est della Francia nelle Alpes-Maritimes, la regione di Nizza, dopo i violenti nubifragi delle ultime ore. Almeno due persone hanno invece perso la vita, fanno sapere le autorità che hanno ritrovato i corpi. Secondo i vigili del fuoco, nove sono dispersi “accertati”, altri tre “presunti”. I primi sono stati visti da testimoni mentre venivano “portati via dalle acque”. Oltre 700 i pompieri mobilitati nella zona, mentre gli elicotteri possono levarsi in volo solo quando il maltempo concede delle brevi tregue. Diverse case sono state distrutte o danneggiate, mentre il comune di Saint-Martin-Vésubie è tagliato fuori dal resto del mondo. Ieri la furia delle acque ha distrutto un ponte.