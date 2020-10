“Non posso tacere la preoccupazione per l’aumento del ritmo del contagio della pandemia e per vittime che giorno per giorno continuiamo a registrare”. Nel giorno in cui si sono registrati 2mila e 844 nuovi casi, una cifra che non si toccava da fine aprile scorso, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di esprimere i suoi timori per l’evoluzione della pandemia e per il numero dei decessi che l’Italia sta contando ogni giorno. Le parole del capo dello Stato sono stare pronunciare in apertura del concerto al Quirinale in ricordo di Dante: non solo Mattarella ha rivolto un pensiero ai morti per il maltempo, ma ha anche voluto esporsi per mettere in guardia il Paese in un momento in cui i nuovi positivi tornano a crescere in maniera preoccupante.

A metà giornata, anche il presidente del Consiglio ha lanciato un appello perché gli italiani continuino a rispettare le misure di sicurezza: “Siamo riusciti ad affrontare la fase più dura” dell’emergenza, “ma la soglia di attenzione deve essere alta. Non possiamo permetterci di abbassarla. I sacrifici fatti si disperderebbero in un baleno se non mantenessimo sempre alta la soglia di attenzione“, ha dichiarato al terzo Forum internazionale del Gran Sasso presso l’università degli Studi di Teramo. “Alle volte, soprattutto all’estero, si parla in modo enfatico di modello Italia” ma se è vero che “abbiamo affrontato la parte più dura” della pandemia, “non possiamo cullarci sugli allori. Se non marciamo tutti insieme, con un senso di una comune appartenenza e comune destino, se non recuperiamo la coesione non andremo da nessuna parte”.