Incredibile trasformazione di un giovane francese che ha deciso di cambiare radicalmente la sua vita nel 2017. Per definire la sua trasformazione in alieno Anthony è dovuto andare a Barcellona perché in Francia questo tipo di operazioni chirurgiche estreme sono vietate

Anthony Loffredo ha 32 anni e vive in Francia. Non è un ragazzo come tanti altri perché ha una passione che lo ha letteralmente cambiato. Anthony infatti ama molto gli alieni, inizialmente si è ricoperto di tatuaggi e piercing per sembrare un extraterrestre, poi è passato alla chirurgia estetica facendosi asportare il naso e le orecchie per trasformarsi in un “alieno nero“.

“Fin da giovanissimo mi sono appassionato alle mutazioni e trasformazioni del corpo umano – ha dichiarato l’alieno umano al quotidiano francese Midi Libre nel 2017 – Ho preso una decisione definitiva quando lavoravo come guardia di sicurezza perché ho capito che non stavo vivendo la mia vita come volevo. Amo calarmi nei panni di un personaggio spaventoso”.

L’operazione definitiva si è svolta a Barcellona ad opera di Oscar Marquez poiché un intervento del genere è illegale in Francia. “Grazie a te Oscar che hai segnato la mia vita. – ha scritto il ragazzo sui social – Ora posso camminare a testa alta grazie e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme”. Questa operazione estrema arriva qualche tempo dopo la rimozione di entrambe le orecchie e l’intervento sulla lingua che è stata divisa in due con un bisturi. Oltre a tutto questo Anthony si è fatto tatuare i bulbi oculari, correndo il grande rischio di rimanere cieco. Infine il ragazzo si è fatto fissare degli impianti sul viso affinché abbia un aspetto più irregolare sulla fronte e sugli zigomi.