“Lo sai che in questa casa c’è una donna incinta?“. Esordisce così Ilary Blasi, facendo questa domanda a bruciapelo al marito Francesco Totti mentre sono a tavola per la cena. “Hei, lo sai che in questa casa c’è una donna incinta? Hai capito o no? Fai il vago? Non ti vengono dei dubbi…”, lo incalza. La scena è stata immortalata nelle storie di Instagram della showgirl: nel video si vede l’ex capitano della Roma quasi pietrificato, che guarda la moglie in modo perplesso, incerto sul da farsi. Poi la vocina fuori campo della figlia Isabel svela l’arcano e lo toglie dall’enpasse.

Ad essere incinta è Donna Paola, la gatta di casa Totti, diventata una star indicussa dei social dopo la famigerata caccia al topo. Ed ecco che nelle stories successive Ilary Blasi documenta l’ecografia di Donna Paola, per concludere poi con un primo piano di Totti con in braccio la gatta. Gattini in arrivo nella famiglia Totti, quindi.