Il ministro degli Esteri, dopo la decisione della direzione dem di schierarsi a favore della riduzione delle poltrone il 20-21 settembre, interviene per blindare l'alleanza che tiene in piedi l'esecutivo. E dà garanzie sulle riforme che dovranno accompagnare la riforma. Intanto però a Montecitorio si cerca l'accordo in commissione per riuscire ad arrivare all'adozione del testo base della legge elettorale

“Il fatto che ieri il Pd si sia espresso per il Sì al referendum” sul taglio dei parlamentari “rafforza l’alleanza di governo“. Con la decisione di schierarsi ufficialmente a favore della riduzione delle poltrone in occasione del referendum del 20-21 settembre, non solo il Pd rispetta i patti di governo col M5s, ma sembra aver aperto una nuova fase di intesa con i 5 stelle. A dirlo oggi è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha risposto ai segnali del Pd confermando un vero e proprio rafforzamento dell’accordo che tiene in piedi l’esecutivo. Da Di Maio è arrivata quindi anche la garanzia che, in risposta alla lealtà dei dem, i 5 stelle andranno avanti sulle riforme che devono accompagnare il taglio: “Il Sì del Pd ci permette di affrontare le prossime due settimane con la lealtà che ha sempre contraddistinto questa coalizione”. Ora “terremo fede ai patti sulla legge elettorale” e sulle modifiche ai regolamenti parlamentari, ha aggiunto Di Maio, osservando che “le stesse opposizioni, dichiarando di votare per il sì, sono coerenti con la legge che hanno votato in Parlamento in passato”.

Insomma, se la decisione della direzione Pd di schierarsi per il Sì è arrivata a soli 13 giorni dal voto e per certi versi è stata sofferta, l’esito lascia soddisfatti entrambi gli alleati. E, non è un caso, proprio stasera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà alla Festa dell’Unità come ospite.

Il fronte delle riforme rimane comunque molto caldo. Oggi era atteso il voto sul testo base della legge elettorale a Montecitorio, ma la votazione è slittata a giovedì per evitare una rottura con il centrodestra. Che invece cerca in tutti i modi di fare ostruzionismo. Lega, Fdi e Forza Italia hanno infatti chiesto che, prima del voto, si svolgesse la discussione generale sul provvedimento. Mentre il Pd con il capogruppo Stefano Ceccanti ha ribadito la volontà di votare oggi come già stabilito. Una riunione dell’ufficio di presidenza ha sciolto nodo con la decisione del presidente della commissione, Giuseppe Brescia, di fissare per giovedì pomeriggio la votazione dopo il voto finale sul dl Semplificazioni. “A chi presiede una commissione”, ha dichiarato Brescia, “spetta ascoltare le posizioni di tutti i gruppi e garantire un buon andamento dei lavori rispettando il calendario stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. La soluzione di un ulteriore, ma definitivo, slittamento a giovedì per l’adozione del testo base sulla legge elettorale è una decisione equilibrata. L’unica possibile per garantire i diritti di tutti, anche il diritto della maggioranza di votare”.