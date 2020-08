Trasportato in ospedale per accertamenti, il giovane corridore belga della Deceuninck-Quick Step è rimasto cosciente dopo l'impatto

Ha sbattuto contro un muretto durante una discesa al Giro di Lombardia ed è volato in un burrone, precipitando per oltre dieci metri. Una brutta caduta per il giovane campione belga Remco Evenepoel, trasportato in ospedale per accertamenti ma rimasto cosciente dopo l’impatto: soccorso subito da una ambulanza dell’organizzazione, secondo quanto riferisce la Rai, il corridore della Deceuninck-Quick Step è comunque vigile e sembra che non abbia perso conoscenza.

Una ricostruzione confermata dalla organizzatori che assicurano che Evenepoel è cosciente e, dopo essere stato caricato sull’ambulanza, è diretto ora verso l’ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Impressionanti le immagini della caduta, grazie all’elicottero della Rai, con il giovane belga che in coda ad un gruppetto di fuggitivi sbatte contro un parapetto e dopo essersi ribaltato finisce rovinosamente in un burrone.