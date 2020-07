“Zanardi è vivo grazie alla moglie Daniela”, queste le parole del primo medico intervenuto per soccorrere il campione paralimpico Alex Zanardi quando, il 19 giugno scorso, è rimasto vittima di un incidente sulla statale tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Dopo essere stato ascoltato dai carabinieri come testimone informato sui fatti, Luigi Mastroianni è stato intervistato da Repubblica per raccontare i fatti di quel giorno: “All’inizio non mi ero accorto che si trattava di Zanardi, ero concentrato sulla bruttissima ferita che aveva alla testa. Il casco era a pezzi. Accanto ad Alex c’era la moglie. E un signore che voleva spostarlo da terra, ma gliel’ho impedito. Le persone che subiscono traumi cranici così gravi non devono essere mosse, si rischia di far loro più danno”. Vedi Anche Zanardi, il pilota sottoposto a secondo intervento al cervello. I medici: “Condizioni neurologiche rimangono gravi”

A salvarlo, racconta sempre il medico, è stata la moglie Daniela: "La moglie di Zanardi è stata bravissima. Nonostante lo choc continuava a dirgli 'non ci lasciare, supererai anche questa vedrai, forza Alex, forza'". Grazie al suo intervento la moglie è riuscita a mantenere attivo l'udito di Zanardi che, secondo quanto riferito dal medico legale, è l'ultimo stimolo sensoriale che mantiene lo stato di coscienza. "Ho chiesto alla moglie di parlargli – continua Mastroianni -, per non fargli perdere del tutto i sensi. Se fosse successo, probabilmente ora non sarebbe vivo".

Ora, a due settimane dall’incidente, il campione è ancora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Si trova in uno stato di coma farmacologico e lunedì scorso ha subito il secondo intervento neurochirurgico. Al momento non è stata presa alcuna decisione riguardo un suo possibile risveglio. I medici, però, fanno sapere che se il quadro clinico continuerà a mantenersi stabile a metà della prossima settimana potrebbe valutarsi l’idea di diminuire il dosaggio dei farmaci e risvegliare il campione in coma.