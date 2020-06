Venerdì riparte la Serie A con il Lecce (unica squadra imbattuta fino ad allora allo Stadium) che fa visita alla Juventus capolista.

Altro giro, altra corsa, altro rigore e altro SIUUU. Da quando ha sbagliato il rigore contro il Milan ora CR7 li butta tutti centrali.

Il Lecce esce sconfitto ricordando però i bei tempi di quando pareggiava con gol di Bertolacci su uscita palla al piede di Buffon stile quando ti si spegne il joystick alla Play e non controlli più i calciatori.

Arriva il classico sabato nel quale non succede assolutamente nulla.

Ci dispiace solo per Caicedo che in Lazio-Fiorentina ha avuto un mancamento in area di rigore della Viola, probabilmente dovuto al caldo. Bevi acqua e zucchero e facci sapere come stai, non farci stare in pensiero Felipe.

La domenica di Serie A non l’abbiamo seguita che eravamo a pescare i saraghi.

No, non è vero. Erano orate.

Scherzi a parte si comincia con Milan-Roma, con i giallorossi che nel secondo tempo si abbioccano (la domenica pomeriggio è letale) ed escono sconfitti da San Siro. Fonseca ai microfoni si giustifica: “Stamattina siamo andati in spiaggia. Il mare stanca”.

Vabbè poi abbiamo fretta: l’Atalanta continua a vincere, il Napoli pure e insomma, che altro vuoi dire se la partita più spettacolare è stata Sassuolo-Verona 3-3?

La sera Parma-Inter chiude questa domenica.

Nerazzurri che vanno sotto e la rimontano negli ultimi 5 minuti. Conte ricoverato d’urgenza per ansia ci dicono che sia in ripresa.

Ma il palcoscenico è tutto il suo: Lord Tommaso Berni.

Ruolo: 3o portiere;

Ultima partita giocata: c’era la lira;

Stipendio: quanto il tuo moltiplicato per 3 vite;

Cartellini rossi in questa stagione: 2.

Tommasone insegnaci a vivere.