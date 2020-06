A grande richiesta, per la nostra festa, il format social per il quale ci siamo ispirati al Washington Post, facendolo meglio...

Quale modo migliore per chiudere una festa se non con un po’ di sano “cazzeggio”? Torna (a grande richiesta? Forse non proprio “grande”, ma qualcuno che ce lo chiede c’è, possiamo garantirlo) FQLife, il format social per il quale abbiamo preso ispirazione dal Washington Post, facendolo meglio. Con la squadra di FQMagazine, le parti cult della prima stagione di FQLife e gli auguri di tantissimi vip per i 10 anni de ilfattoquotidiano.it: Tiziano Ferro, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elisa, Mahmood, Il Volo, Francesco Gabbani, Gabriele Corsi. E non solo anche gli auguri della squadra di FQLife. LUNEDI’ 22 GIUGNO 10 ORE DI LIVE STREAMING CON GRANDISSIMI OSPITI: QUI IL PROGRAMMA COMPLETO.