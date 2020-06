“Ieri ho parlato di congresso e delle mie idee e Beppe” Grillo “mi ha mandato a quel paese. Io ho delle idee e, se non siamo d’accordo, francamente, amen”. Il giorno dopo lo scontro pubblico col fondatore a causa dell’intervista su Rai3, Alessandro Di Battista ha cercato di sminuire la frizione e, interpellato dai microfoni di Quarta Repubblica su Retequattro, ha cercato di ridimensionare la situazione. Tanto che poco dopo, contattato da Affari italiani.it, ha ribadito: “Scissione del M5s? Ma figurati... ho parlato chiarissimo… io sono del Movimento… voglio solo rafforzare il movimento”. Intanto su Facebook, è intervenuto rilanciando quelli che per lui sono i temi su cui deve lavorare il Movimento.

Un gesto di pace lo ha fatto ricondividendo l’articolo pubblicato da Beppe Grillo proprio mentre Di Battista era in diretta su Rai3. “Ieri dalla Annunziata sono riuscito a toccare molti punti e a prendere diverse posizioni (chiaramente cose che ribadisco, ribadirò e per le quali lotterò)”, ha scritto in mattinata. “Non sono riuscito invece a toccare la questione “acqua pubblica”. Quindi, ha citato il fondatore invitando i suoi a leggere l’articolo: “La ripubblicizzazione dell’acqua (far tornare pubblica la gestione dell’acqua e della rete idrica) è una di quelle azioni “anti-liberiste” necessarie per proteggere i cittadini”, si legge. “Creare una cultura dell’acqua come la chiama Beppe ha a che fare con risparmi, lotta agli sprechi, salute, occupazione, lotta alle multinazionali straniere”.

Poi, nel primo pomeriggio ha rilanciato sulla necessità di risolvere “la questione del conflitto di interessi”: “Arriveranno miliardi di euro per la ricostruzione post-Covid“, ha scritto riprendendo un concetto già espresso nelle scorse settimane. “Il modo migliore per evitare che soldi pubblici finiscano nelle tasche di personaggi senza scrupoli è risolvere – una volta per tutte – la questione del conflitto di interessi. Risolvere il conflitto di interessi significa proibire per legge che un politico riceva consulenze da aziende private che magari ha sostenuto con le sue politiche”. Perché, ha concluso, “il conflitto di interessi non riguarda più (solo) Berlusconi. Riguarda il futuro delle aziende e degli imprenditori per bene che hanno il diritto di lavorare anche se non possono pagare consulenze a politici o assumere parenti”.