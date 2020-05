“Penso che i cittadini della Campania si aspettino dal loro governatore azioni concrete per sistemare gli ospedali aperti e riaprire quelli chiusi, visto che anche l’anno scorso decine di migliaia di campani hanno dovuto spostarsi in altre Regioni per visite, esami ed operazioni. Se invece De Luca preferisce polemizzare sul colore dei miei occhiali confesso che, come milioni di Italiani, ho problemi di vista e sono presbite. Per De Luca è un problema?”.

Matteo Salvini risponde così, con due tweet, al video del governatore della Campania Vincenzo De Luca che, spiegando la Fase 2 della sua regione, aveva indirettamente attaccato il leader della Lega, descrivendolo senza mai citarlo come “un autorevole esponente del Nord e del sovranismo” che “va in giro in questo periodo per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, occhiali color pannolino di bimbo per intenderci”. Vedi Anche Salvini: “Per De Luca i miei occhiali sembrano un pannolino per bambini? Non capisco ma gli mando un bacio e un abbraccio”

L’attacco riguardava le dichiarazioni di Salvini sulla Lombardia, l’unica regione – aveva detto – ad avere fatto “iniziative per i fitti. La Regione Campania – aveva poi spiegato De Luca – ha avviato un programma per gli aiuti ai fitti, cioè contributi alloggiativi, con due bandi per quasi 70 milioni di euro. Lo dico giusto come notizia per questo nostro amico sovranista”.