Novanta Comuni toscani – tra cui Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo – hanno scritto alla Giunta guidata da Enrico Rossi chiedendo di far gestire a loro la distribuzione. E in alcuni punti di distribuzione si sono create anche tensioni tra i cittadini

L’obbligo di indossare le mascherine in Toscana è scattato lunedì ma la distribuzione procede a singhiozzo e spesso con assembramenti in molte città, da Firenze a Prato fino a Piombino. Dopo un primo stock da 10 milioni di unità consegnate porta a porta ai singoli cittadini (circa tre a testa), lunedì è partita la consegna di un secondo carico distribuito in 250 supermercati e 1.150 farmacie. Problema: nei giorni scorsi le farmacie toscane sono state prese d’assalto esaurendo le mascherine, con evitabili assembramenti di persone. Nel frattempo molti sindaci toscani denunciano i cosiddetti “furbetti delle mascherine” che tornano più volte nei supermercati perché in questo caso la consegna avviene senza bisogno di mostrare la tessera sanitaria. Leggi Anche Coronavirus, Toscana distribuisce mascherine gratuite in farmacia e supermercati da lunedì. Basta codice fiscale o tessera sanitaria

Per questo 90 Comuni toscani – tra cui Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo – hanno scritto decine di lettere alla Regione chiedendo di far gestire a loro la distribuzione. “Bisogna fare i complimenti al governatore Rossi per aver comprato in proprio milioni di mascherine – dice a Ilfattoquotidiano.it il sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni – Però affidare le protezioni a farmacie e supermercati pone dei problemi di assembramento evidenti, quindi chiediamo alla Regione di darci le mascherine e la distribuzione la gestiamo noi”. Secondo il primo cittadino di Prato è anche una questione di “comunità”: “Ho decine di volontari pronti a consegnare le mascherine casa per casa ed è un modo anche per far sì che i pratesi, soprattutto gli anziani che si sentono soli, parlino con qualcuno e si sentano parte di una comunità”.

Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha chiesto di consegnare le mascherine porta a porta anche grazie a un numero verde e una mail apposita per chi ha difficoltà a procurarsele, mentre 19 sindaci della provincia di Lucca si sono già messi d’accordo per consegnarle autonomamente. “Siamo disponibili a cambiare il modello di consegna” ha detto la vicesindaca di Firenze, Cristina Giachi. Dalla Regione fanno sapere che si sta pensando di cambiare il modello e di accogliere le richieste dei sindaci per evitare gli assembramenti. Leggi Anche Coronavirus, in Toscana slitta la campagna per 240mila test seriologici: nei laboratori mancano i kit. Rossi: “Consegnati martedì”

Da lunedì a mercoledì, in molte città toscane le farmacie hanno esaurito in poco tempo le mascherine e a Firenze, quando è arrivato un secondo stock, si sono creati molti assembramenti e lunghe code. Davanti alla farmacia di piazza Starnina, nel centro di Firenze, c’è stato qualche momento di tensione e i titolari hanno dovuto chiamare i carabinieri per risolvere la situazione, mentre altre segnalazioni di assembramenti e di code sono arrivate da molte zone della Toscana, da Montevarchi (Arezzo) a Pistoia fino a Grosseto. Da Federfarma Firenze spiegano che nelle farmacie toscane “c’è stata molta più domanda rispetto all’offerta” e che si rischia il “default operativo”. Per questo la Regione sta velocizzando l’acquisto di nuovi stock: per il fabbisogno di aprile ne sono state acquistate 20 milioni (consegnati 1,5 milioni al giorno) e solo ieri ne sono arrivate 6 milioni all’aeroporto di Firenze.

