Ha mentito agli agenti dei carabinieri che l’hanno fermato durante uno dei controlli di routine in queso periodo di emergenza coronavirus spacciandosi per infermiere e dicendo di aver appena finito un turno massacrante in ospedale. Poi si è vantato di esser riuscito così a farla franca in un video pubblicato sui social. Peccato che le immagini siano diventate virarli, tanto da arrivare anche ai carabinieri che hanno provveduto a rintracciarlo e denunciarlo, dandogli la multa. È quanto successo nei giorni scorsi a Turbigo, in provincia di Varese.

“Allora mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei carabinieri…”: esordisce l’uomo nel video. “Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto ‘grazie per quello che fa’. E pensare che ho pure bevuto”. L’uomo, che in realtà fa il piastrellista, conclude poi il video con una risata sarcastica.