Aumentano i contagi in Germania – dove le autorità sanitarie procedono con oltre 160mila tamponi a settimana – e i morti in Spagna mentre il governo portoghese, per garantire a tutti adeguate cure sanitarie, ha deciso di concedere il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati che ne hanno già fatto richiesta, almeno fino al primo luglio. Gli Stati Uniti, nel vortice della crisi, prorogano le misure di contenimento fino al 30 aprile e nello Stato di New York i morti sono già più di mille in un mese.

In totale sono 34.005 le vittime del coronavirus nel mondo, stando agli ultimi dati aggiornati della John Hopkins University, secondo la quale il numero dei contagi complessivo è di 723.328 mentre i guariti sfiorano i 152mila. Il virus è diffuso ad oggi in almeno 177 Paesi, sostiene la John Hopkins University, precisando che Italia, Cina, Iran e Spagna sono i Paesi più colpiti per numero di morti mentre gli Stati Uniti con oltre 143mila sono il Paese con maggior numero di casi.

Portogallo – Il governo ha deciso di concedere il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati che ne hanno già fatto richiesta, almeno fino al primo luglio, per garantire loro di affrontare al meglio l’emergenza coronavirus. In questo modo potranno cercare un impiego e accedere a tutti i servizi pubblici come la sanità, l’affitto di una casa, il conto in banca. Per ottenere il permesso bisognerà solo dimostrare di aver già effettuato una richiesta. “Le persone non dovrebbero essere private del diritto alla sanità e ai servizi pubblici solo perché la loro domanda non è stata ancora elaborata”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Interni, Claudia Veloso. “In questa emergenza, i diritti dei migranti devono essere garantiti”, ha aggiunto. In Portogallo ci sono 5.170 casi di Covid-19 e 100 morti.

Germania – 57.298 contagi, con 4.751 nuovi casi in un giorno. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), aggiornando a 455 il numero delle vittime, con 66 morti nelle ultime 24 ore.

Cina – 31 nuovi casi confermati e quattro morti nelle ultime 24 ore. 30 dei nuovi casi sono ‘importati’ dall’estero mentre uno solo, nella provincia nordoccidentale di Gansu, è stato trasmesso localmente. Tutti i decessi, ma nessuno dei nuovi casi, sono stati registrati nella provincia di Hubei, epicentro della pandemia. Finora il coronavirus in Cina ha provocato 3.304 morti con 81.740 contagi.

Brasile – Il numero delle vittime è passato da 114 a 126 in 24 ore, mentre il numero di contagi è salito di 353 unità, arrivando a 4.256.

Giappone – Il ministero della Sanità di Tokyo ha aggiornato a 1.896 il numero delle persone contagiate, mentre sono 67 le persone che hanno perso la vita. I dati sono stati aggiornati dopo un fine settimane nel quale il governatore di Tokyo Yuriko Koike ha applicato un lockdown “soft” a Tokyo. Dei 1.896 casi di Covid-19 confermati in Giappone, la maggioranza è stata registrata nella capitale, ovvero 430 contagiati. Le prefetture locali hanno esortato i propri cittadini a non recarsi a Tokyo, dove ieri sono stati registrati almeno 68 nuovi casi, ovvero il maggior numero di contagi in un solo giorno in Giappone. Il ministero della Sanità giapponese ha parlato di 65 pazienti considerati gravi e ricoverati in terapia intensiva. Sono invece 975 le persone guarite e dimesse dagli ospedali.

India – Sono più di mille i casi di coronavirus, 1.071 i contagi confermati dalle autorità, mentre sono finora 29 i decessi accertati. Lo scrive il Times of India citando il ministero della Sanità do Nuova Delhi. Intanto le autorità hanno riferito che non c’è l’intenzione di prolungare il lockdown di 21 giorni imposto per limitare la diffusione del Covid-19.