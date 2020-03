Tutto è accaduto a Firenze il 18 marzo: l'uomo era in auto in via Centostelle e quando le forze dell'ordine lo hanno fermato ha detto che si trovava in quella zona perché notoriamente ci sono spacciatori

Deve aver pensato che la sua motivazione rientrasse tra quelle indicate dal decreto come di “prima necessità”. Oppure deve aver contato sul fatto di non essere fermato. Chissà cosa è passato per la testa del 33enne fiorentino che, uscito di casa con ‘regolare’ autocertificazione, una volta fermato dai carabinieri l’ha mostrata: la motivazione della ‘spedizione’? “Comprare droga”. La polizia lo ha denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, denuncia che prevede arresto fino a 3 mesi oppure un’ammenda da 206 euro. Tutto è accaduto a Firenze il 18 marzo: l’uomo era in auto in via Centostelle e quando le forze dell’ordine lo hanno fermato ha detto che si trovava in quella zona perché notoriamente ci sono spacciatori.