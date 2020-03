“Trovo inaccettabile che ai medici, al personale sanitario, ai medici di base non venga fatto il tampone. Lo trovo francamente inaccettabile da parte della nostra sanità”, è il messaggio lanciato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video che ogni giorno posta sui social per fare il punto della situazione dell’emergenza Coronavirus in città. Dopo aver raccontato una storia personale che anni fa lo ha costretto in ospedale per alcuni giorni, il primo cittadino si domanda “cosa posso far per aiutare quel medico, quella dottoressa, quell’infermiere che stanno in ospedale?”. La risposta è, di nuovo, un appello: “È evidente cosa devo fare: devo assumere un comportamento tale per cui meno milanesi possibile siano costretti ad andare negli ospedali perché sono contagiati”, ha continuato, rivolgendosi in particolare agli anziani e ai più giovani. E parlando dei runner, che secondo il decreto sono autorizzati a uscire, ha aggiunto: “Mentre tu runner corri e sei felice ne hai 100 alla finestra che ti guardano e si arrabbiano perché si sentono reclusi mentre tu corri per le strade. Quindi facciamo tutti una riflessione”.

