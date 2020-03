Dopo un nuovo lunedì nero, le piazze del Vecchio Continente hanno aperto in positivo per poi girare in rosso nello spazio di un paio d'ore. L'autorità europea Esma ha per la prima volta nella storia abbassato la soglia che fa scattare l’obbligo di comunicazione delle posizioni nette corte alle autorità nazionali di vigilanza. Il differenziale tra Btp e Bund si allarga nonostante l'Ansa riferisca di forti acquisti da parte della Bce

Sono ripartiti positivi i mercati europei dopo il nuovo lunedì nero. Ma l’illusione dura lo spazio di un paio d’ore. Poi anche Piazza Affari – che in avvio segnava +3,23% – gira in negativo e cede lo 0,6 per cento a metà mattinata. La perdita è comunque contenuta, mentre gli altri listini del Vecchio Continente (esclusa Madrid) hanno un rosso più pesante. Anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che si era ristretto in avvio, torna ad allargarsi oltre i 250 punti base. Il rendimento del decennale italiano resta sopra il 2%. Questo nonostante fonti di mercato riferiscano all’Ansa di acquisti particolarmente ‘pesanti’ da parte della Bce sui Btp per tenere a bada il differenziale: “Già da poco dopo le otto di mattina continuano a fare acquisti a botte di 50 milioni di euro“.

Lunedì l’autorità europea Esma ha per la prima volta nella storia abbassato dallo 0,2% allo 0,1% la soglia che fa scattare l’obbligo di comunicazione delle posizioni nette corte alle autorità nazionali di vigilanza, in Italia la Consob. L’intervento aumenta la trasparenza sulle mosse ribassiste degli investitori. La Consob dal canto suo ha rinnovato il divieto giornaliero di vendita allo scoperto di 20 titoli quotati – da Telecom a Unicredit – e ha deciso di avviare la procedura finalizzata all’adozione di ulteriori misure restrittive.

Anche sulla Borsa di Parigi scatta il divieto temporaneo di vendite allo scoperto che riguarda 92 titoli azionari. Un provvedimento che è stato annunciato dall’Autorité des marchés financiers (Amf), ovvero la Consob francese. “Tenendo conto dei significativi cali dei prezzi degli ultimi giorni sui mercati finanziari, l’Autorité des Marchés Financiers ha deciso di adottare una misura di emergenza sulla base della normativa europea sulle vendite allo scoperto. Di conseguenza, durante la sessione del 17 marzo 2020 sarà vietata la vendita allo scoperto di 92 titoli”, spiega la nota ufficiale. Tra le azioni coinvolte alcune big del comparto finanziario del Cac40, come Axa, Bnp Paribas, SocGen e Credit Agricole.

La cronaca di ieri

Lunedì l’indice Ftse Mib ha chiuso in calo di oltre 6 punti percentuali. Ennesimo bagno di sangue a Wall Street: il Dow Jones e l’S&P500 hanno sofferto la seduta peggiore dal crash del Black Monday del 1987, capitolando rispettivamente del 12,9% e del 12%. Il Nasdaq ha riportato la seduta peggiore di sempre, crollando del 12,3%. Ieri il presidente americano Donald Trump ha aperto alla possibilità di una recessione anche per l’economia Usa. Eventualità ritenuta ormai probabile anche in Europa.

La volatilità, in un momento in cui il mondo intero è attanagliato dalla paura del coronavirus, è ai massimi storici. L’indice Vix o indice della paura ha riportato la chiusura più alta di sempre, a 82,69 punti, superando il precedente record testato durante la crisi finanziaria del 2008, a 80,74. Non ha retto nemmeno l’oro, bene rifugio per eccellenza: è crollato sotto i 1.500 dollari l’oncia per poi risalire marginalmente.