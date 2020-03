La regola del governo è chiara: restare a casa per fronteggiare l’emergenza del coronavirus. Ma cosa succede per chi una casa non ce l’ha? A Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda dal lunedì al venerdì alle 19,55 sul Nove la testimonianza di un senzatetto: “Abbiamo paura vogliamo rimanere nei dormitori anche di giorno”. Gli stessi centri chiedono alle istituzioni di poter restare aperti h24 per garantire maggiore sicurezza agli ospiti.

