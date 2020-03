“Stiamo imparando che l’incertezza è faticosa, sul quanto durerà, sul come gestisco il mio tempo, sui comportamenti da adottare..Il virus a Milano non sta sfondando, ma è fondamentale che non sfondi, se sfondasse il sistema sanitario sarebbe messo veramente in crisi”, così il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala durante il consueto aggiornamento da Palazzo Marino sull’emergenza coronavirus. “E ricordatevi, noi non sappiamo in effetti quanti siano i contagiati, sappiamo che gli asintomatici sono contagiosi tanto quanto quelli che hanno sintomi…quindi continuiamo a rispettare le regole”, conclude.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore MANI PULITE 25 ANNI DOPO di Gianni Barbacetto ,Marco Travaglio ,Peter Gomez 12€ Acquista